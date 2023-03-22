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22 марта, 2023
 
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Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото

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Во время общения с британским военнослужащими был проинформирован о том, как они вместе с польскими коллегами проводят операции в поддержку украинского народа
Во время общения с британским военнослужащими был проинформирован о том, как они вместе с польскими коллегами проводят операции в поддержку украинского народа
Фото: ЕРА

Британский принц Уильям 22 марта посетил расположенную на границе с Украиной британскую военную базу в Ясенке (юго-восток Польши), где встретился с британскими и польскими военными. Фото, сделанные во время визита, опубликовало агентство ЕРА.

Как сообщает американская телекомпания CNN, принц Уэльский во время общения с британским военнослужащими был проинформирован о том, как они вместе с польскими коллегами проводят операции в поддержку украинского народа.

Принц Уэльский также побывал на военной базе 3-й бригады Сил территориальной обороны в Жешуве. Там он встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, а также осмотрел выставку военной техники.

В тот же день в Варшаве принц Уэльский заявил о тесных связях между Великобританией и Польшей. Он отметил, что эти связи укрепились еще больше "благодаря сотрудничеству в поддержку народа Украины и его свободы", которая также "является свободой британского и польского народов". 


Контекст:

Визит принца Уильяма в Польшу стал первым за последние шесть лет. Ожидается, что во время двухдневного визита принц Уильям посетит в Варшаве центр размещения украинских беженцев.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Польша, Великобритания, военные, граница, беженцы, оборона, Варшава, принц Уильям, военнослужащий, фото, Мариуш Блащак, сотрудничество, операция
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