Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото

Во время общения с британским военнослужащими был проинформирован о том, как они вместе с польскими коллегами проводят операции в поддержку украинского народа Фото: ЕРА

Как сообщает американская телекомпания CNN, принц Уэльский во время общения с британским военнослужащими был проинформирован о том, как они вместе с польскими коллегами проводят операции в поддержку украинского народа.

Принц Уэльский также побывал на военной базе 3-й бригады Сил территориальной обороны в Жешуве. Там он встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, а также осмотрел выставку военной техники.

В тот же день в Варшаве принц Уэльский заявил о тесных связях между Великобританией и Польшей. Он отметил, что эти связи укрепились еще больше "благодаря сотрудничеству в поддержку народа Украины и его свободы", которая также "является свободой британского и польского народов".

фотогалерея ( 1 из 8)

Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА



