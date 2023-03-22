Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото

Как сообщает американская телекомпания CNN, принц Уэльский во время общения с британским военнослужащими был проинформирован о том, как они вместе с польскими коллегами проводят операции в поддержку украинского народа.
Принц Уэльский также побывал на военной базе 3-й бригады Сил территориальной обороны в Жешуве. Там он встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, а также осмотрел выставку военной техники.
В тот же день в Варшаве принц Уэльский заявил о тесных связях между Великобританией и Польшей. Он отметил, что эти связи укрепились еще больше "благодаря сотрудничеству в поддержку народа Украины и его свободы", которая также "является свободой британского и польского народов".
Визит принца Уильяма в Польшу стал первым за последние шесть лет. Ожидается, что во время двухдневного визита принц Уильям посетит в Варшаве центр размещения украинских беженцев.