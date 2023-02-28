  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео

Принц и принцесса Уэльские поженились в 2011 году Фото: princeandprincessofwales / Instagram

Во время визита принц Уильям был одет в классический костюм, а его жена выбрала для мероприятия черно-белую юбку-миди, светлый гольф и высокие сапоги.

Организаторы предложили принцу и принцессе Уэльским принять участие в 45-секундном скоростном заезде на велотренажерах в компании других посетителей. По итогам соревнования жена принца Уильяма получила кубок победителя.

Отмечается, что это первая поездка королевской четы в Уэльс с официальными королевскими обязанностями в 2023 году.

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Видео: The Royal Family Channel / YouTube