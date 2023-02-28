  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео

Во время визита принц Уильям был одет в классический костюм, а его жена выбрала для мероприятия черно-белую юбку-миди, светлый гольф и высокие сапоги.
Организаторы предложили принцу и принцессе Уэльским принять участие в 45-секундном скоростном заезде на велотренажерах в компании других посетителей. По итогам соревнования жена принца Уильяма получила кубок победителя.
Отмечается, что это первая поездка королевской четы в Уэльс с официальными королевскими обязанностями в 2023 году.
Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.
В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).