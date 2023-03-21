ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Принца Уильяма завербовали не до конца, а принц Гарри может претендовать на российский престол, поэтому российские спецслужбы и олигархи не могли оставить его без внимания

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Белковский (на фото): Один из самых известных учеников Дугина на Западе принц Гарри
Белковский (на фото): Один из самых известных учеников Дугина на Западе – принц Гарри
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Британский принц Гарри является сторонником российского пропагандиста и философа Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира". Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщил российский политолог Станислав Белковский.

"Один из самых известных учеников Дугина на Западе – это принц Гарри, герцог Сассекский, муж Меган Маркл. [...] В своей книге Spare ("Запасной"), которую я внимательно изучил, он активно рассказывает, как он ходил к своей бабушке, королеве Елизавете II (тогда еще живой) и просил разрешения не сбивать бороду, потому что его отец принц Чарльз и старший брат Уильям очень настаивали, чтобы он сбил бороду перед свадьбой", – сказал он.

Российский политолог отметил, что Гарри "без бороды не чувствовал себя защищенным".

"Это такой дугинизм. [...] Поэтому, безусловно, Кремль будет пытаться использовать эти обстоятельства для раскола в британской королевской семье и, возможно, будет финансировать кинематографические опыты Меган Маркл", – считает Белковский.

Бацман уточнила, идет ли речь о том, что президент РФ Владимир "Путин завербовал Маркл".

"Еще пока нет, но [российские бизнесмены Роберт и Аркадий] Ротенберги там финансовые... Ротенберги – это близкие соратники Владимира Владимировича Путина по секции дзюдо еще в городе Санкт-Петербурге. [...] Они, как выяснилось, финансировали колледж, в котором учился принц Уильям. Но принца Уильяма завербовали не до конца, а принц Гарри – я сам развивал теорию о том, что он может вслед за уже слишком состарившимся [двоюродным братом Елизаветы II принцем] Майклом Кентским претендовать на российский престол, поэтому российские спецслужбы и олигархи никак не могли оставить его без внимания", – объяснил Белковский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Станислав Белковский, бизнес, пропаганда, свадьба, принц Уильям, Алеся Бацман, принц Гарри, спецслужбы, Меган Маркл, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Галина ГРИШИНА
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Галина ГРИШИНА
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Галина ГРИШИНА
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Галина ГРИШИНА
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Галина ГРИШИНА
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (104266)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (83351)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (58935)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (47313)
5
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (32382)
6
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (31381)
7
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (25525)
8
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (23840)
 
 
 
 