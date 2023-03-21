Белковский: Принца Уильяма завербовали не до конца, а принц Гарри может претендовать на российский престол, поэтому российские спецслужбы и олигархи не могли оставить его без внимания

"Один из самых известных учеников Дугина на Западе – это принц Гарри, герцог Сассекский, муж Меган Маркл. [...] В своей книге Spare ("Запасной"), которую я внимательно изучил, он активно рассказывает, как он ходил к своей бабушке, королеве Елизавете II (тогда еще живой) и просил разрешения не сбивать бороду, потому что его отец принц Чарльз и старший брат Уильям очень настаивали, чтобы он сбил бороду перед свадьбой", – сказал он.

Российский политолог отметил, что Гарри "без бороды не чувствовал себя защищенным".

"Это такой дугинизм. [...] Поэтому, безусловно, Кремль будет пытаться использовать эти обстоятельства для раскола в британской королевской семье и, возможно, будет финансировать кинематографические опыты Меган Маркл", – считает Белковский.

Бацман уточнила, идет ли речь о том, что президент РФ Владимир "Путин завербовал Маркл".

"Еще пока нет, но [российские бизнесмены Роберт и Аркадий] Ротенберги там финансовые... Ротенберги – это близкие соратники Владимира Владимировича Путина по секции дзюдо еще в городе Санкт-Петербурге. [...] Они, как выяснилось, финансировали колледж, в котором учился принц Уильям. Но принца Уильяма завербовали не до конца, а принц Гарри – я сам развивал теорию о том, что он может вслед за уже слишком состарившимся [двоюродным братом Елизаветы II принцем] Майклом Кентским претендовать на российский престол, поэтому российские спецслужбы и олигархи никак не могли оставить его без внимания", – объяснил Белковский.

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