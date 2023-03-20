Белковский: Российским семьям предлагается продать мужчин, отправить их в армию и получить 5 млн руб. гробовых – очень выгодная сделка

"Гробы в России никого не волнуют, потому что цена человеческой жизни в РФ крайне низка. Кремль уже взял на вооружение пропагандистскую доктрину, согласно которой жизнь русского человека не имеет никакого значения, она приобретает значение только в готовности умереть за Путина. Если умер за Путина, твоя жизнь прошла не зря, не умер – прошла зря", – сообщил Белковский.

Он обратил внимание на тот факт, что по сути, семьям в РФ предлагается "продать мужчин".

"Всем российским семьям предлагается продать своих мужчин. Поскольку толку от мужчин никакого – они умеют только пить и лежать на диване, лучше отправить их в армию получить 5 млн руб. гробовых – очень выгодная сделка", – подчеркнул политолог.

По его словам, Путин считает это справедливым.

"Кроме того, русская женщина наконец отомстит мужчинам как корпорации за этот инверсный патриархат, присущий России. Когда все решения принимают женщины, но из-за внешнего подчинения мужчине должна приписывать эти решения мужскому сообществу. Так что с гробами – это не вопрос. Он не беспокоит вообще Владимира Владимировича. Он считает справедливым, чтобы все умерли до него. Это справедливо, потому что он раб на галерах и работал за всех всю жизнь. А все только бездельничали и паясничали", – сказал Белковский.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube