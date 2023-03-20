Белковский: Российским семьям предлагается продать мужчин, отправить их в армию и получить 5 млн руб. гробовых – очень выгодная сделка

"Гробы в России никого не волнуют, потому что цена человеческой жизни в РФ крайне низка. Кремль уже взял на вооружение пропагандистскую доктрину, согласно которой жизнь русского человека не имеет никакого значения, она приобретает значение только в готовности умереть за Путина. Если умер за Путина, твоя жизнь прошла не зря, не умер – прошла зря", – сообщил Белковский.
Он обратил внимание на тот факт, что по сути, семьям в РФ предлагается "продать мужчин".
"Всем российским семьям предлагается продать своих мужчин. Поскольку толку от мужчин никакого – они умеют только пить и лежать на диване, лучше отправить их в армию получить 5 млн руб. гробовых – очень выгодная сделка", – подчеркнул политолог.
По его словам, Путин считает это справедливым.
"Кроме того, русская женщина наконец отомстит мужчинам как корпорации за этот инверсный патриархат, присущий России. Когда все решения принимают женщины, но из-за внешнего подчинения мужчине должна приписывать эти решения мужскому сообществу. Так что с гробами – это не вопрос. Он не беспокоит вообще Владимира Владимировича. Он считает справедливым, чтобы все умерли до него. Это справедливо, потому что он раб на галерах и работал за всех всю жизнь. А все только бездельничали и паясничали", – сказал Белковский.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.
19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский сообщил, что оккупанты несут достаточно серьезные потери на донецком направлении как в личном составе, так и в технике.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до 20 марта силы обороны Украины уничтожили около 165 610 российских оккупантов, 3537 танков, 6869 бронемашин и тысячи единиц другой военной техники.