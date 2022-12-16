Белковский: Путин апеллирует к Байдену: "Старик, давай договоримся, и ты меня спасешь". А Байден собирается дать Путину утонуть

1 декабря Байден сказал, что у него нет ближайших планов контактировать с Путиным Фото: The White House / Flickr

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.

"Он [Путин] воспринимает в этом качестве [президента США] Джо Байдена, и апеллирует к нему, говорит: Ну Байден, старик, давай договоримся, и ты меня спасешь". А Байден… Путина спасать не собирается. Он собирается дать ему утонуть", – отметил Белковский.

По его словам, это позиция США, которая "явно читается", и она "выгодна Украине одновременно".

"Потому что, чтобы дать Путину утонуть, не нужно его громить. Не нужно вкладывать излишние ресурсы в его поражение. Просто это не требуется. Нужно "сидеть на берегу" и ждать, пока его труп проплывет мимо. Это требует определенного терпения, – подчеркнул Белковский. – Эта позиция не устраивает Украину, которая, естественно, хочет, чтобы Америка более активно боролась с Путиным. Но это устраивает Америку, которая не хочет слишком рисковать ради борьбы с Путиным, а, понимая прекрасно, к чему идет – к его полному и тотальному поражению, – она готова подождать, чтобы это поражение случилось без дополнительных рисков для США, их экономики и их положения в мире".

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