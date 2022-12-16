Белковский: Путин апеллирует к Байдену: "Старик, давай договоримся, и ты меня спасешь". А Байден собирается дать Путину утонуть

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.
"Он [Путин] воспринимает в этом качестве [президента США] Джо Байдена, и апеллирует к нему, говорит: Ну Байден, старик, давай договоримся, и ты меня спасешь". А Байден… Путина спасать не собирается. Он собирается дать ему утонуть", – отметил Белковский.
По его словам, это позиция США, которая "явно читается", и она "выгодна Украине одновременно".
"Потому что, чтобы дать Путину утонуть, не нужно его громить. Не нужно вкладывать излишние ресурсы в его поражение. Просто это не требуется. Нужно "сидеть на берегу" и ждать, пока его труп проплывет мимо. Это требует определенного терпения, – подчеркнул Белковский. – Эта позиция не устраивает Украину, которая, естественно, хочет, чтобы Америка более активно боролась с Путиным. Но это устраивает Америку, которая не хочет слишком рисковать ради борьбы с Путиным, а, понимая прекрасно, к чему идет – к его полному и тотальному поражению, – она готова подождать, чтобы это поражение случилось без дополнительных рисков для США, их экономики и их положения в мире".
Байден и Путин встречались в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. После того как РФ в феврале 2022-го начала полномасштабную войну против Украины, Байден называл Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю", и мясником, а также заявил, что он не должен оставаться у власти.
В ноябре в Индонезии состоялся саммит "Большой двадцатки", членами которой являются и США, и Россия. Путин на саммит не поехал, а Байден, как писали СМИ еще до встречи, не хотел с ним встречаться "даже в коридоре".
1 декабря Байден сказал, что у него нет ближайших планов контактировать с Путиным, но он готов говорить с ним, если глава Кремля "действительно будет заинтересован в поиске пути завершения войны". "Если это произойдет, то в консультации с… друзьями по НАТО я буду рад сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы узнать, чего он хочет, что у него на уме. Он еще не сделал этого", указал президент США.
Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ, и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".