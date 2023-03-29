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Король Великобритании Чарльз прибыл в Германию с первым зарубежным визитом в качестве монарха. Фоторепортаж

Сегодня 22.30
29 марта король Великобритании Чарльз III отправился в свой первый зарубежный визит в качестве монарха – в Германию. Об этом сообщает BBC. Короля и его жену Камиллу встретили у Бранденбургских ворот в Берлине президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с женой. На банкете Чарльз заявил, что Великобритания стоит плечом к плечу с Германией в защите Украины от российской агрессии. Фото из Берлина опубликовало агентство ЕРА. Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
Теги: Германия, Великобритания, Берлин, Франк-Вальтер Штайнмайер, король Чарльз III, визит
 

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