Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату

Ранее принц Эдвард носил титул графа Уэссекского, а титул герцога Эдинбургского принадлежал принцу Филиппу – покойному отцу Чарльза III и принца Эдварда.

"Титул будет принадлежать принцу Эдварду на протяжении всей жизни его королевского высочества", – говорится в публикации.

Контекст:

Принц Эдвард (1964) – самый младший из четверых детей покойной королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа, принца Филиппа. В списке престолонаследников он занимает 13-е место.

Принц Эдвард женат. У него есть двое детей – дочь Луиза (2002) и сын Джеймс (2007).