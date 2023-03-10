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10 марта, 2023
 
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Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату

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В списке престолонаследников принц Эдвард занимает 13-е место
В списке престолонаследников принц Эдвард занимает 13-е место
Фото: theroyalfamily / Instagram

Младший брат короля Великобритании Чарльза III принц Эдвард по случаю своего 59-летия получил от него в подарок новый титул – теперь он является герцогом Эдинбургским. Об этом 10 марта сообщается на сайте Букингемского дворца.

Ранее принц Эдвард носил титул графа Уэссекского, а титул герцога Эдинбургского принадлежал принцу Филиппу – покойному отцу Чарльза III и принца Эдварда. 

"Титул будет принадлежать принцу Эдварду на протяжении всей жизни его королевского высочества",   говорится в публикации.

Контекст:

Принц Эдвард (1964)  самый младший из четверых детей покойной королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа, принца Филиппа. В списке престолонаследников он занимает 13-е место. 

Принц Эдвард женат. У него есть двое детей – дочь Луиза (2002) и сын Джеймс (2007).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, король Чарльз III, Эдинбург
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