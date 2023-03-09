Дети принца Гарри и его жены Меган получили королевские титулы

Теперь дети принца Гарри официально признаны принцем Арчи Сассекским и принцессой Лилибет Сассекской и занимают шестое и седьмое место в очереди на британский престол.

Первые четыре места в списке престолонаследников отведено старшему брату принца Гарри – принцу Уэльскому Уильяму и его детям: принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи. На пятом месте находится принц Гарри.

О том, что у детей принца Гарри появились королевские титулы, стало известно 7 марта после того, как представитель семьи сообщил о крещении Лилибет.

В заявлении она была названа принцессой. На тот момент на сайте Букингемского дворца еще не было соответствующих изменений.