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09 марта, 2023
 
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Дети принца Гарри и его жены Меган получили королевские титулы

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Принц Гарри занимает пятое место в очереди на престол
Принц Гарри занимает пятое место в очереди на престол
Фото: ЕРА

Букингемский дворец обновил информацию о престолонаследниках на своем официальном сайте, добавив в их число детей проживающих в США принца Гарри и его жены Меган – Арчи и Лилибет.

Теперь дети принца Гарри официально признаны принцем Арчи Сассекским и принцессой Лилибет Сассекской и занимают шестое и седьмое место в очереди на британский престол.

Первые четыре места в списке престолонаследников отведено старшему брату принца Гарри – принцу Уэльскому Уильяму и его детям: принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи. На пятом месте находится принц Гарри.

О том, что у детей принца Гарри появились королевские титулы, стало известно 7 марта после того, как представитель семьи сообщил о крещении Лилибет.

В заявлении она была названа принцессой. На тот момент на сайте Букингемского дворца еще не было соответствующих изменений.

Контекст:

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

После переезда в США принц Гарри дал серию скандальных интервью, в которых рассказал о своей жизни в королевской семье. 

В марте 2021 года вышло интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри. В нем жена принца Гарри, в частности, рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).

В начале декабря 2022 года американская стриминговая платформа Netflix показала шестисерийный документальный фильм о супругах, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.

В январе 2023 года принц Гарри издал скандальные мемуары. 1 марта стало известно, что отец попросил принца Гарри и его жену Меган освободить резиденцию Frogmore Cottage, в которой они жили, когда находились в Великобритании. Решение было принято в ответ на публикацию мемуаров.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, дети, принц Гарри, семья, принцесса, король
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