"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу

Сейчас кобыла живет в Королевских конюшнях в Виндзоре. Король впервые встретился с ней в начале прошлой недели.

Сообщается, что Ноубл принимала участие в турах Королевской канадской конной полиции Musical Ride в 2022 году, где была отмечена за превосходные физические и спортивные способности, а также сдержанный характер. На ее счету – участие в 90 публичных выступлениях в 50 различных местах Канады.

Выведенная и обученная в Канаде в рамках программы разведения RCMP в Пакенхэме (Онтарио) Ноубл получила свою кличку в рамках ежегодного конкурса RCMP "Назови жеребенка".