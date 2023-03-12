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12 марта, 2023
 
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"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу

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Чарльз III впервые встретился с Ноубл в начале прошлой недели
Чарльз III впервые встретился с Ноубл в начале прошлой недели
Фото: The Royal Family / Facebook

Король Великобритании Чарльз III получил в подарок от Королевской канадской конной полиции (RCMP) вороную кобылу по кличке Ноубл. Об этом 11 марта сообщается на сайте Букингемского дворца.

Сейчас кобыла живет в Королевских конюшнях в Виндзоре. Король впервые встретился с ней в начале прошлой недели.

Сообщается, что Ноубл принимала участие в турах Королевской канадской конной полиции Musical Ride в 2022 году, где была отмечена за превосходные физические и спортивные способности, а также сдержанный характер. На ее счету – участие в 90 публичных выступлениях в 50 различных местах Канады.

Выведенная и обученная в Канаде в рамках программы разведения RCMP в Пакенхэме (Онтарио) Ноубл получила свою кличку в рамках ежегодного конкурса RCMP "Назови жеребенка".

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid0CGC6mjFrhm8Y6RDTWkQRyF81tW6azxbTrQE6pG6hNJEx5XtCwz1ZG2tFDgQQKiWql

Контекст:

Королевская канадская конная полиция принимает участие в парадах и демонстрациях и имеет давние связи с королевской семьей Великобритании. 

За годы правления покойная мать Чарльза III, королева Великобритании Елизавета II получила от них в подарок восемь лошадей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, король Чарльз III, лошади
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