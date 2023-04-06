Чем подкормить вишню, чтобы получить огромный урожай

При правильной подкормке вишни не будут слишком кислыми Фото: pixabay.com

Органические удобрения

Вишня хорошо реагирует на компост, перепревший навоз, древесные опилки, куриный помет. Эти удобрения делают землю более рыхлой и улучшают ее структуру. В результате плоды будут сочными, с не слишком кислой мякотью.

Минеральные удобрения

Вишне необходимы: железо, марганец, сера, азот, медь, бор, мочевина (карбамид), калийная соль, калий, фосфор, суперфосфат. Эти элементы повышают общий иммунитет дерева, улучшают рост и стабилизируют формирование плодов.

Комплексные подкормки, в состав которых входит азот, необходимо использовать только весной или до середины лета. Азот провоцирует активное наращивание вегетативной массы, и долгое его использование не позволит дереву подготовиться к зимовке.