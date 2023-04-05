Бульвар Шоубиз
 
05 апреля, 2023
 
Новости

Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Благодаря простому средству можно получить отличный результат
Благодаря простому средству можно получить отличный результат
Фото: pixabay.com

Раствор обычной пищевой соды можно применять как подкормку и обеззараживающее вещество для огурцов и помидоров. Как его применять, объяснили на сайте Good House.

Щелочная среда, создаваемая пищевой содой, имеет сильное воздействие на вредителей. При этом растения сохраняют свою естественную чистоту, поскольку они не обрабатываются химикатами.

Семена огурцов и помидоров обрабатываются содой перед посадкой в грунт. Для этого их нужно замочить на сутки в 1%-м водном растворе соды. Поливать лучше вечером с частотой один раз в неделю. Процедуру не стоит проводить в слишком жаркие дни.

При появлении первых признаков заболевания или поражения насекомыми опрыскать помидоры и огурцы из пульверизатора, заполненного этим же раствором соды. Важно помнить, что большая концентрация бикарбоната способна оставить ожоги на растениях или перенасытить почву. Это отрицательно скажется на плодах.

Поливать растения можно также на ранних стадиях роста, чтобы защитить всходы от атак вредителей. Не чаще одного раза в неделю опрыскивать листья и стебли огурцов и помидоров 5%-м водным раствором бикарбоната. Листья будут зелеными и на грядке завяжется большое количество плодов.

Теги: урожай, огурцы, помидоры, огород, сода, раствор, обработка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие
  Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие
Алеся БАЦМАН
Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию
Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию
Елена ПОСКАННАЯ
  Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли
  Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта
"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта
Галина ГРИШИНА
С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива
С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива
Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов
Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц из куркумы. Простой лайфхак
  Как приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц из куркумы. Простой лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам во Франции
"Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам во Франции
35-летняя Никитюк показала свое свежее портретное фото
35-летняя Никитюк показала свое свежее портретное фото
  "Вкус просто невероятный". Как приготовить соленые сырники без муки по-французски
  "Вкус просто невероятный". Как приготовить соленые сырники без муки по-французски
Галина ГРИШИНА
Горбунов высказался о Яме, который больше года живет в США: Думаю, он не вернется
Горбунов высказался о Яме, который больше года живет в США: Думаю, он не вернется
Галина ГРИШИНА
"Это улучшит образ и сделает вас моложе". Модный эксперт рассказала, от каких украшений стоит отказаться женщинам старше 50 лет
"Это улучшит образ и сделает вас моложе". Модный эксперт рассказала, от каких украшений стоит отказаться женщинам старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"
Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"
Галина ГРИШИНА
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей
Галина ГРИШИНА
Горбунов рассказал, почему разочаровался в Виннике: Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет
Горбунов рассказал, почему разочаровался в Виннике: Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет
Галина ГРИШИНА
Основательница бренда Sleeper рассказала о психологической поддержке коллектива во время войны: Очень тяжело выдерживать эту нагрузку
Основательница бренда Sleeper рассказала о психологической поддержке коллектива во время войны: Очень тяжело выдерживать эту нагрузку
Галина ГРИШИНА
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 