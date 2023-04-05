Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов

Щелочная среда, создаваемая пищевой содой, имеет сильное воздействие на вредителей. При этом растения сохраняют свою естественную чистоту, поскольку они не обрабатываются химикатами.

Семена огурцов и помидоров обрабатываются содой перед посадкой в грунт. Для этого их нужно замочить на сутки в 1%-м водном растворе соды. Поливать лучше вечером с частотой один раз в неделю. Процедуру не стоит проводить в слишком жаркие дни.

При появлении первых признаков заболевания или поражения насекомыми опрыскать помидоры и огурцы из пульверизатора, заполненного этим же раствором соды. Важно помнить, что большая концентрация бикарбоната способна оставить ожоги на растениях или перенасытить почву. Это отрицательно скажется на плодах.

Поливать растения можно также на ранних стадиях роста, чтобы защитить всходы от атак вредителей. Не чаще одного раза в неделю опрыскивать листья и стебли огурцов и помидоров 5%-м водным раствором бикарбоната. Листья будут зелеными и на грядке завяжется большое количество плодов.