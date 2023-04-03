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03 апреля, 2023
 
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"Эти звуки похожи на щелчки при жарке попкорна". Ученые из Израиля выяснили, что растения могут говорить

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Помидоры имеют способность издавать звуки
Помидоры имеют способность издавать звуки
Фото: pixabay.com

Израильские ученые выяснили, что растения могут говорить и реагируют на опасность. Об этом 30 марта сообщило издание Ynet.

"Мы обнаружили, что растения издают звуки, в основном когда они в беде. Эти звуки похожи на щелчки при жарке попкорна. Их громкость схожа с громкостью человеческой речи, но они находятся в ультразвуковом диапазоне частот, которые люди не слышат. Зато их могут слышать летучие мыши, обычные мыши и насекомые", – отметили ученые.

Руководила исследованием профессор Лилах Хадани с кафедры ботаники и продовольственной безопасности биологического факультета, совместно с исследователем летучих мышей профессором Йоси Ювалем и сотрудниками кафедры зоологии и Музея природы Штайнхардта Ицхаком Хаитом и Охадом Левином-Эпштейном. Также в исследовании участвовали сотрудники математического факультета, института изучения злаковых и кафедры изучения мозга.

"Из прежних исследований нам известно, что приложенный к растению датчик обнаруживает вибрацию. Но до сих пор было неясно, преобразуется ли эта вибрация в звуковые волны, распространяющиеся в атмосфере, то есть звуки, которые можно услышать на расстоянии. Мы занялись изучением этого вопроса, долгие годы занимавшим ученых", – сказала Хадани.

Ученые поместили растения в акустический ящик в звукоизолированном подвале, а на расстоянии 10 см от них поставили микрофоны, воспринимающие звуки частотой 40–80 кГц.
Для эксперимента использовались помидоры и табак, а также пшеница, кукуруза, виноград, кактус и низмит.

Перед тем как поместить растения в акустический ящик, с ними проводили ряд манипуляций. Некоторые не поливали пять дней, некоторым надрезали стебли, а другие оставили неповрежденными.

"Мы хотели узнать, в каких ситуациях растения издают звуки, если вообще делают это. Оказалось, что неповрежденные растения издавали звуки раз в час, а поврежденные – десятки раз в час", – отметила профессор.

Теги: ученые, исследование, эксперимент, помидоры
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