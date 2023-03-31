ГОРДОН
 
 
МИР

У тираннозавров могли быть губы. Ученые считают, что представления людей об облике этих вымерших хищников устарели

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ученые не согласны с распространенным представление о том, что тираннозавр "зубастый и безгубый" хищник. На фото скелет тираннозавра на выставке в Сингапуре в 2022 году
Ученые не согласны с распространенным представление о том, что тираннозавр – "зубастый и безгубый" хищник. На фото – скелет тираннозавра на выставке в Сингапуре в 2022 году
Фото: ЕРА

30 марта в американском научном журнале Science вышло исследование группы палеонтологов из Канады, США, Великобритании и Китая, работавших под руководством доцента кафедры палеобиологии Обернского университета Томаса Каллена. Они установили, что у тероподов (хищных динозавров), включая тираннозавров, были губы.

Ученые проанализировали соотношение между длиной черепа и размером зубов у рептилий, которые живут сейчас, и у вымерших динозавров – и пришли к выводу, что при закрытой пасти у тероподов зубы, вероятнее всего, были полностью покрыты чешуйчатыми губами (по ссылке – визуализация того, как, по мнению ученых, на самом деле выглядит тираннозавр).

"Это меняет наши представления о внешнем виде и конфигурации ротовой полости этих культовых хищников и имеет широкие последствия для нашей интерпретации других наземных животных с крупными зубами", – говорится в статье. 

Макет тирранозавра в Гонконге. Фото: ЕРА
Макет тираннозавра в Гонконге. Фото: ЕРА

Доктор Марк Виттон, один из соавторов исследования, которое вышло вчера в Science, сказал The Guardian, что популярные представления о тираннозаврах устарели. По его словам, человечество живет "в тени" фильма "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга (первая часть вышла на экраны 30 лет назад). 

Он призвал "отойти от этого зубастого безгубого облика таких животных, как тираннозавр, и перейти к более ящероподобным". 

Зубы тероподов были не настолько большими, чтобы их нельзя было прикрыть губами, считают ученые. Так, по совам Виттона, "если представить комодского варана в увеличенном масштабе с черепом длиной пять футов, то он не будет сильно отличаться от тираннозавра". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: наука, ученые, динозавры, исследование, рептилии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
Галина ГРИШИНА
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
Как с помощью маникюра визуально удлинить короткие ногти квадратной формы. Советы эксперта
Как с помощью маникюра визуально удлинить короткие ногти квадратной формы. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Дорофеева надела ультрамини с разрезом спереди. Фото
Дорофеева надела ультрамини с разрезом спереди. Фото
"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра снег". Как приготовить торт "Карпатка". Рецепт
"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра – снег". Как приготовить торт "Карпатка". Рецепт
Как сейчас выглядит 30-летняя приемная дочь Кидман и Круза. Фото
Как сейчас выглядит 30-летняя приемная дочь Кидман и Круза. Фото
Галина ГРИШИНА
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась в образе черного кролика в маске с ушами
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась в образе черного кролика в маске с ушами
Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят
Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (109933)
2
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (95002)
3
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (86624)
4
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (42137)
5
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото (32895)
6
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (31179)
7
"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес (27684)
8
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую? (27395)
 
 
 
 