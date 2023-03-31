У тираннозавров могли быть губы. Ученые считают, что представления людей об облике этих вымерших хищников устарели

Ученые не согласны с распространенным представление о том, что тираннозавр – "зубастый и безгубый" хищник. На фото – скелет тираннозавра на выставке в Сингапуре в 2022 году Фото: ЕРА

Ученые проанализировали соотношение между длиной черепа и размером зубов у рептилий, которые живут сейчас, и у вымерших динозавров – и пришли к выводу, что при закрытой пасти у тероподов зубы, вероятнее всего, были полностью покрыты чешуйчатыми губами (по ссылке – визуализация того, как, по мнению ученых, на самом деле выглядит тираннозавр).

"Это меняет наши представления о внешнем виде и конфигурации ротовой полости этих культовых хищников и имеет широкие последствия для нашей интерпретации других наземных животных с крупными зубами", – говорится в статье.

Макет тираннозавра в Гонконге. Фото: ЕРА

Доктор Марк Виттон, один из соавторов исследования, которое вышло вчера в Science, сказал The Guardian, что популярные представления о тираннозаврах устарели. По его словам, человечество живет "в тени" фильма "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга (первая часть вышла на экраны 30 лет назад).

Он призвал "отойти от этого зубастого безгубого облика таких животных, как тираннозавр, и перейти к более ящероподобным".

Зубы тероподов были не настолько большими, чтобы их нельзя было прикрыть губами, считают ученые. Так, по совам Виттона, "если представить комодского варана в увеличенном масштабе с черепом длиной пять футов, то он не будет сильно отличаться от тираннозавра".