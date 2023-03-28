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Австралийский стартап приготовил фрикадельку из мяса мамонта. Она не предназначена для употребления в пищу

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Фрикаделька будет выставлена в музее
Фрикаделька будет выставлена в музее
Скриншот: Forged by Vow / YouTube

Австралийская компания Vow – стартап по производству культивированного мяса – заявила о создании митбола (фрикадельки) из мяса шерстистого мамонта.

Об этом говорится в материале CNN, вышедшем 28 марта. Днем ранее проект презентовали на YouTube-канале Forged by Vow.

Ученые, которые работали над проектом, не имели ДНК мамонта (останки мамонтов с сохранившимися тканями и шерстью регулярно находят в арктической вечной мерзлоте), поэтому использовали белок миоглобин, который придает мясу текстуру, цвет и вкус, "определив последовательность ДНК для мамонтовой версии в общедоступной базе данных генома", отмечает канал. 

Пробелы в ДНК они заполнили в последовательности миоглобина мамонта, используя информацию из генома африканского слона, говорится в репортаже.

Синтезированный таким образом ген они поместили в клетку овцы, из которой потом в лаборатории вырастили 400 грамм мяса, рассказывает канал. CNN отмечает, что хотя Vow называет это "мясом мамонта", продукт, полученный в лаборатории, скорее похож на баранину с "крошечным количеством ДНК мамонта". 

Миоглобин мамонта изменил внешний вид мышечных клеток овец, рассказал каналу главный научный сотрудник компании Vow Джеймс Райалл. Однако, по его словам, фрикадельки, приготовленные из этого мяса, никто не ел и в продажу такое мясо не поступит. 

Райалл рассказал, что другое мясо, синтезированное в лаборатории, сотрудники Vow едят, но в случае с мясом мамонта речь идет о белке, которого не существовало 5 тыс. лет. И хотя предки человека могли охотиться на мамонтов и употреблять их в пищу, неизвестно, насколько аллергенно это мясо. 

Профессор Эрнст Вольветанг, который работал над проектом, пояснил, что ученые "понятия не имеют, как отреагирует наша иммунная система, когда мы его съедим", добавляет Sky News

Фрикаделька, приготовленная Vow, с 28 марта будет выставлена в музее науки и медицины в Нидерландах. Цель проекта – привлечь внимание к возможностям культивированного мяса, чтобы сделать привычки питания более дружелюбными к планете. 

Соучредитель Vow Тим Ноаксмит рассказал The Guardian, что мамонта выбрали, так как "это символ утраты разнообразия и символ изменения климата".

Проект Vow не предполагает убийства животных и обращает внимание на связь между животноводством, уничтожением дикой природы и климатическим кризисом, объяснил Sky News. Канал рассказал, что компания уже изучила потенциал более 50 видов животных, включая альпаку, буйвола, крокодила, кенгуру, павлинов и различные виды рыб.

ВИДЕО
Видео: Forged by Vow / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: наука, климат, продукты, ученые, мясо, животноводство
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