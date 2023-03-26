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Ученые обнародовали результаты нового исследования необычного космического объекта Оумуамуа

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Космический объект имеет нетипичную форму
Космический объект имеет нетипичную форму
Иллюстрация: eso.org

Новое исследование загадочного космического объекта Оумуамуа дало ученым более подробное представление о его происхождении и причинах необычной скорости и траектории. Об этом пишет ScienceAlert 23 марта.

Похожий на сигару межзвездный объект, длина которого составляет около 400 метров, а диаметр примерно в 40 метров, астрономы впервые увидели в 2017 году, когда он прилетел в Солнечную систему. Четыре месяца он был виден в телескопы, а затем исчез. Считается, что он уже вылетел за пределы Солнечной системы. Тем не менее ученые пытаются выяснить, что он из себя представляет и почему он смог улететь из зоны притяжения Солнца с большой скоростью, которая обычно характерна для комет. Оумуамуа кометой не является. Необычная траектория и форма, нехарактерная для астероидов или других объектов, заставляла некоторых предположить, что он может быть космическим кораблем.

Новое исследование показывает, что Оумуамуа имеет естественное происхождение, а ускорение объекта во время удаления от Солнца, вероятно, было вызвано выбросами газообразного водорода.

Авторы нового исследования Дженнифер Бергнер из Калифорнийского университета в Беркли и Дэррил Селигман из Корнельского университета считают, что Оумуамуа является камнем, который откололся от планетезималя – это образование, из которого может сформироваться планета.

По мнению ученых, после того, как Оумуамуа совершил облет Солнца, он начал быстро ускорять свое движение благодаря выбросам газообразного водорода. Солнце своим теплом нагрело молекулы водорода, которые находились подо льдом, и это спровоцировало их выброс в космос, что заставило объект двигаться необычным способом.

Ученые предположили, что Оумуамуа похож на комету способностью к ускорению при отдалении от Солнца. Предположительно, в нем содержится достаточно водорода, чтобы сделать это.

Оумуамуа теперь находится довольно далеко и движется быстро, поэтому сейчас нет реальной возможности рассмотреть его поближе. Однако ученые считают свою версию правдоподобной. Потвердить ее, возможно, поможет наблюдение за другими объектами, говорится в статье.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: космос, ученые, астероид, комета, Солнечная Система
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