Японские ученые обнаружили на астероиде компонент РНК и витамин В3

Результаты исследования учеными образцов из астероида опубликовали в журнале Nature Communications 21 марта.
Ученые обнаружили урацил – одну из составляющих рибонуклеиновой кислоты (РНК) – и ниацин (витамин В3), который участвует в метаболизме.
Hayabusa-2 в декабре 2021 года доставил на Землю 5,4 г образцов почвы, собранных на стероиде, говорится в исследовании.
Первоначальный анализ материала показал наличие на астероиде аминокислот, а ниацин ранее находили на метеоритах, которые падали на Землю, отмечает CNN. Однако, как рассказал ведущий автор исследования Ясухиро Оба, при обнаружении на метеоритах органики "всегда оставался вопрос относительно их загрязнения в результате воздействия земной среды".
Находки ученых в образцах из Рюгу добавляют все больше доказательств того, что строительные блоки жизни зародились в космосе и были доставлены на Землю миллиарды лет назад метеоритами, объясняет CNN.
По словам Оба, такие молекулы могли сформироваться в результате фотохимических реакций во льду в космическом пространстве еще до возникновения Солнечной системы, а астероид Рюгу, возможно, ранее был частью большего космического тела (например, кометы), разбившегося в результате столкновения с другими космическими объектами.
Околоземный астероид (162173) Рюгу шириной в 1 км был открыт в 1999 году, он имеет вытянутую орбиту и в процессе движения вокруг Солнца пересекает орбиты Земли и Марса.