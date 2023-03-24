Японские ученые обнаружили на астероиде компонент РНК и витамин В3

Образцы, которые изучают японские ученые, собрали на околоземном астероиде Рюгу несколько лет назад Фото: apod.nasa.gov

Результаты исследования учеными образцов из астероида опубликовали в журнале Nature Communications 21 марта.

Ученые обнаружили урацил – одну из составляющих рибонуклеиновой кислоты (РНК) – и ниацин (витамин В3), который участвует в метаболизме.

Hayabusa-2 в декабре 2021 года доставил на Землю 5,4 г образцов почвы, собранных на стероиде, говорится в исследовании.

Первоначальный анализ материала показал наличие на астероиде аминокислот, а ниацин ранее находили на метеоритах, которые падали на Землю, отмечает CNN. Однако, как рассказал ведущий автор исследования Ясухиро Оба, при обнаружении на метеоритах органики "всегда оставался вопрос относительно их загрязнения в результате воздействия земной среды".

Находки ученых в образцах из Рюгу добавляют все больше доказательств того, что строительные блоки жизни зародились в космосе и были доставлены на Землю миллиарды лет назад метеоритами, объясняет CNN.

По словам Оба, такие молекулы могли сформироваться в результате фотохимических реакций во льду в космическом пространстве еще до возникновения Солнечной системы, а астероид Рюгу, возможно, ранее был частью большего космического тела (например, кометы), разбившегося в результате столкновения с другими космическими объектами.