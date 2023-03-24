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Японские ученые обнаружили на астероиде компонент РНК и витамин В3

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Образцы, которые изучают японские ученые, собрали на околоземном астероиде Рюгу несколько лет назад
Образцы, которые изучают японские ученые, собрали на околоземном астероиде Рюгу несколько лет назад
Фото: apod.nasa.gov

Японские ученые обнаружили органические молекулы в образцах, которые японский космический аппарат Hayabusa-2 собрал на астероиде Рюгу.

Результаты исследования учеными образцов из астероида опубликовали в журнале Nature Communications 21 марта. 

Ученые обнаружили урацил – одну из составляющих рибонуклеиновой кислоты (РНК) – и ниацин (витамин В3), который участвует в метаболизме. 

Hayabusa-2 в декабре 2021 года доставил на Землю 5,4 г образцов почвы, собранных на стероиде, говорится в исследовании. 

Первоначальный анализ материала показал наличие на астероиде аминокислот, а ниацин ранее находили на метеоритах, которые падали на Землю, отмечает CNN. Однако, как рассказал ведущий автор исследования Ясухиро Оба, при обнаружении на метеоритах органики "всегда оставался вопрос относительно их загрязнения в результате воздействия земной среды". 

Находки ученых в образцах из Рюгу добавляют все больше доказательств того, что строительные блоки жизни зародились в космосе и были доставлены на Землю миллиарды лет назад метеоритами, объясняет CNN. 

По словам Оба, такие молекулы могли сформироваться в результате фотохимических реакций во льду в космическом пространстве еще до возникновения Солнечной системы, а астероид Рюгу, возможно, ранее был частью большего космического тела (например, кометы), разбившегося в результате столкновения с другими космическими объектами.

Контекст:

Околоземный астероид (162173) Рюгу шириной в 1 км был открыт в 1999 году, он имеет вытянутую орбиту и в процессе движения вокруг Солнца пересекает орбиты Земли и Марса.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: космос, наука, исследование, астероид, комета, метеорит, РНК, витамины
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