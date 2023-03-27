В Англии разрешили коммерческую разработку генно-модифицированных продуктов

Об этом 23 марта сообщила телерадиокорпорация ВВС.

Как объясняет вещатель, редактирование генов подразумевает внесение точных изменений в ДНК организма для улучшения определенных характеристик, например, введения гена для ускорения роста или снижения зависимости от удобрений.

Сторонники технологии считают, что это позволит ускорить разработку более выносливых культур, которые будут необходимы в связи с изменением климата, а критики считают, что генная инженерия приведет к "катастрофе" производства продуктов питания и окружающей среды, говорится в материале ВВС.

Изменения в законодательство открывают двери для выведения генно-модифицированных сельскохозяйственных животных, но прежде чем это будет разрешено, потребуется еще одно голосование членов парламента, и очередное изменение будет касаться только Англии, отмечает вещатель.

Новый закон позволяет использовать генную инженерию и другие методы, которые могут появиться в будущем, но при условии, что результат – урожай – не будет отличаться от сорта, который мог быть получен естественным путем, добавил вещатель.

В министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявил ВВС, что агентство по пищевым стандартам разрешит продажу генно-модифицированных продуктов в случае, если будет установлено, что они не представляют риска для здоровья.