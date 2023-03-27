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В Англии разрешили коммерческую разработку генно-модифицированных продуктов

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В Англии появилась возможность коммерческого производства продуктов питания, подвергшихся генной инженерии
В Англии появилась возможность коммерческого производства продуктов питания, подвергшихся генной инженерии
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Великобритании разрешили коммерческую разработку генно-модифицированных продуктов: такие изменения в законодательстве теперь действуют в Англии, но правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии их не разрешили.

Об этом 23 марта сообщила телерадиокорпорация ВВС.

Как объясняет вещатель, редактирование генов подразумевает внесение точных изменений в ДНК организма для улучшения определенных характеристик, например, введения гена для ускорения роста или снижения зависимости от удобрений. 

Сторонники технологии считают, что это позволит ускорить разработку более выносливых культур, которые будут необходимы в связи с изменением климата, а критики считают, что генная инженерия приведет к "катастрофе" производства продуктов питания и окружающей среды, говорится в материале ВВС. 

Изменения в законодательство открывают двери для выведения генно-модифицированных сельскохозяйственных животных, но прежде чем это будет разрешено, потребуется еще одно голосование членов парламента, и очередное изменение будет касаться только Англии, отмечает вещатель. 

Новый закон позволяет использовать генную инженерию и другие методы, которые могут появиться в будущем, но при условии, что результат – урожай – не будет отличаться от сорта, который мог быть получен естественным путем, добавил вещатель. 

В министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявил ВВС, что агентство по пищевым стандартам разрешит продажу генно-модифицированных продуктов в случае, если будет установлено, что они не представляют риска для здоровья.

Контекст:

Украинское законодательство не запрещает выводить генетически модифицированные культуры, но "есть нюансы", объясняет сайт управления Госпродпотреслужбы в Днепропетровской области. 

Так, закон о ГМО разрешает селекцию генно-модифицированных культур в случае, если разработки в этом направлении представляют научный интерес и проводятся на базе лабораторий исследовательских институтов Национальной академии наук Украины. Кроме того, производители товаров обязаны указывать наличие ГМО на упаковке, если их доля превышает установленную законодательством норму содержания ГМО в продуктах питания – 0,9%.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, Англия, наука, Шотландия, животные, продукты, технологии, Уэльс, будущее, генная инженерия, овощи
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