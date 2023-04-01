NASA планирует прогнозировать солнечные бури с помощью искусственного интеллекта

Международная группа исследователей Frontier Development Lab – государственно-частное партнерство, в которое входят NASA, геологическая служба США и министерство энергетики США, — использовала искусственный интеллект для поиска связей между солнечным ветром и геомагнитными нарушениями или возмущениями, которые наносят ущерб земным технологиям.

Исследователи применили метод искусственного интеллекта под названием "глубокое обучение", который обучает компьютеры распознавать шаблоны на основе предыдущих примеров. Они использовали этот тип ИИ для выявления взаимосвязей между измерениями солнечного ветра с помощью гелиофизических миссий и геомагнитными возмущениями, наблюдаемыми на наземных станциях по всей планете.

На основе этого была разработана компьютерная модель под названием DAGGER (Deep Learning Geo Magnetic Perturbation), которая может быстро и точно прогнозировать геомагнитные возмущения во всем мире за 30 минут до их возникновения. По словам исследователей, модель может давать прогнозы менее чем за секунду, а прогнозы обновляются каждую минуту.

Благодаря этому ИИ теперь можно делать быстрые и точные глобальные прогнозы и принимать обоснованные решения в случае солнечной бури, отмечается в сообщении.