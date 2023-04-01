ГОРДОН
 
 
МИР

NASA планирует прогнозировать солнечные бури с помощью искусственного интеллекта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ученые обучили ИИ предсказывать возмущения на Солнце
Ученые обучили ИИ предсказывать возмущения на Солнце
Фото: nasa.gov

Новая компьютерная модель, сочетающая искусственный интеллект (ИИ) и спутниковые данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), может подать сигнал тревоги об опасной космической погоде. Об этом сообщил сайт NASA 30 марта.

Международная группа исследователей Frontier Development Lab – государственно-частное партнерство, в которое входят NASA, геологическая служба США и министерство энергетики США, — использовала искусственный интеллект для поиска связей между солнечным ветром и геомагнитными нарушениями или возмущениями, которые наносят ущерб земным технологиям.

Исследователи применили метод искусственного интеллекта под названием "глубокое обучение", который обучает компьютеры распознавать шаблоны на основе предыдущих примеров. Они использовали этот тип ИИ для выявления взаимосвязей между измерениями солнечного ветра с помощью гелиофизических миссий и геомагнитными возмущениями, наблюдаемыми на наземных станциях по всей планете.

На основе этого была разработана компьютерная модель под названием DAGGER (Deep Learning Geo Magnetic Perturbation), которая может быстро и точно прогнозировать геомагнитные возмущения во всем мире за 30 минут до их возникновения. По словам исследователей, модель может давать прогнозы менее чем за секунду, а прогнозы обновляются каждую минуту.

Благодаря этому ИИ теперь можно делать быстрые и точные глобальные прогнозы и принимать обоснованные решения в случае солнечной бури, отмечается в сообщении.

Контекст:

В NASA объяснили, почему важно предсказывать возмущения на Солнце. Оно постоянно выбрасывает вещество в космос (это явление называется "солнечный ветер"), но кроме этого, случаются короткие и энергичные всплески солнечных извержений.

Солнечные бури могут в той или иной степени влиять на Землю. К примеру, в 1989 году мощная солнечная буря оставила без электричества миллионы жителей Канады на 12 часов. Солнечные бури могут нанести ощутимый ущерб экономике и поставить под угрозу безопасность, отмечают в NASA.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: космос, NASA, ученые, солнце, искусственный интеллект
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Галина ГРИШИНА
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
Галина ГРИШИНА
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
Галина ГРИШИНА
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (118662)
2
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (107074)
3
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (96352)
4
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (53437)
5
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (51595)
6
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото (45519)
7
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую? (33634)
8
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (33432)
 
 
 
 