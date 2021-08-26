Чем полезен и вреден имбирь

В пищу и для лечебных целей используют корень имбиря. В нем содержатся витамины А, В1, В2, В12 и С, фосфор, кальций, кремний, калий, магний, марганец, натрий, германий, железо, хром, алюминий, никотиновая линолевая, олеиновая кислоты, метионин, лейзин, валин, фениланин, треонин, триптофан, различные эфирные масла.

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Корень имбиря тонко режут или трут на терке, заваривают кипятком и используют как средство для похудения и очищения организма. Этот отвар также способен снабжать кровь кислородом. Благодаря этому улучшается память, нормализуется гормональный фон, улучшается состояние кожи и волос.

Имбирем обогащают чаи: как черный, зеленый, так и травяные – например, мятный, ромашковый. Это делает напитки более эффективными в борьбе с вирусными инфекциями.

Фото: pixabay.com

Имбирь нельзя применять людям, имеющих воспаления слизистых, язвы различной локализации. Воздержаться следует и беременным, поскольку употребление имбиря может спровоцировать кровотечение и даже преждевременные роды. Имбирь противопоказан также людям с плохой свертываемостью крови и воспалительными заболеваниями кожи.

С какого возраста можно давать имбирь детям

Имбирь нельзя давать детям до года. Об этом сообщает сайт "Уроки для мам". А лучше вводить в детский рацион этот продукт только с двух с половиной – трех лет. При этом – только в виде теплого чая.