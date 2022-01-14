Черничные оладьи. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"

Количество ингредиентов рассчитано на две больше или три средние порции.
Для приготовления теста понадобятся 180 г замороженной черники, 70 г воды, одно яйцо, 25 г сахара, 15 г растительного масла без запаха, 150 г муки, 10 г разрыхлителя. Для крема и украшения блюда – три банана, цедра апельсина, 30 г сахара, кленового сиропа или меда.
Ягоды нужно разморозить, добавить воду и погружным блендером в стакане взбить до однородной массы. Добавить сахар, растительное масло, яйцо, перемешать. Добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем.
Жарить на небольшом огне с обеих сторон.
30 г сахара и 30 г воды довести до кипения вместе с цедрой апельсина, добавить порезанный банан и еще готовить три – четыре минуты.
Оладьи переложить банановым пюре, сверху украсить бананом и полить кленовым сиропом или медом. Также можно добавить орехи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.
После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.
С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.