Черничные оладьи. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"

Количество ингредиентов рассчитано на две больше или три средние порции.

Для приготовления теста понадобятся 180 г замороженной черники, 70 г воды, одно яйцо, 25 г сахара, 15 г растительного масла без запаха, 150 г муки, 10 г разрыхлителя. Для крема и украшения блюда – три банана, цедра апельсина, 30 г сахара, кленового сиропа или меда.

Ягоды нужно разморозить, добавить воду и погружным блендером в стакане взбить до однородной массы. Добавить сахар, растительное масло, яйцо, перемешать. Добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем.

Жарить на небольшом огне с обеих сторон.

30 г сахара и 30 г воды довести до кипения вместе с цедрой апельсина, добавить порезанный банан и еще готовить три – четыре минуты.

Оладьи переложить банановым пюре, сверху украсить бананом и полить кленовым сиропом или медом. Также можно добавить орехи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)