"Черт возьми, ты горяча". Билли Айлиш снялась топлес для рекламы своего парфюма

"Завтра в девять часов утра по тихоокеанскому времени выходит "Айлиш"! Парфюм не может дождаться того момента, когда окажется в ваших руках!" – подписала фото певица.

Ранее Айлиш демонстрировала, что флакон Eilish Fragrance будет иметь форму нижней части лица, шеи и оголенного бюста в золотом цвете.

Фото собрало почти 5 млн лайков.

"Черт возьми, ты горяча", – написал под публикацией певицы _rumi.t_.

"Я трясусь", – прокомментировал фото bbqsauceonhertiddies.

"Не могу дождаться, чтобы узнать, как они пахнут", – оставил свой коммент iitsn0true.

Контекст:

Билли Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее первый альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии "Грэмми". В 2021 году певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.

20 октября Айлиш сообщила, что будет выпускать именной парфюм.