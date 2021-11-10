"Черт возьми, ты горяча". Билли Айлиш снялась топлес для рекламы своего парфюма

Билли Айлиш объявила о начале продаж парфюма Eilish Fragrance фотографией, для которой оголила грудь Фото: billieeilish / Instagram

"Завтра в девять часов утра по тихоокеанскому времени выходит "Айлиш"! Парфюм не может дождаться того момента, когда окажется в ваших руках!" – подписала фото певица.

Ранее Айлиш демонстрировала, что флакон Eilish Fragrance будет иметь форму нижней части лица, шеи и оголенного бюста в золотом цвете.

Фото собрало почти 5 млн лайков.

"Черт возьми, ты горяча", – написал под публикацией певицы _rumi.t_.

"Я трясусь", – прокомментировал фото bbqsauceonhertiddies.

"Не могу дождаться, чтобы узнать, как они пахнут", – оставил свой коммент iitsn0true.

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