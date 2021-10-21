Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото

"Это аромат, за которым я гналась годами. Это мой любимый запах. Ароматы всегда были такой огромной частью моей жизни и существования. Это было мечтой – создать этот аромат и воплотить свои идеи в жизнь. Это была одна из самых захватывающих вещей, которые я когда-либо делала. Не могу дождаться, когда он уже станет вашим", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Парфюм появится в продаже 10 ноября 2021 года. Флакон для парфюма создан в виде абстрактного изображения бюста. Стоимость духов от Билли Айлиш составляет $68 (около 1800 грн).

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