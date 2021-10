Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото

"Это аромат, за которым я гналась годами. Это мой любимый запах. Ароматы всегда были такой огромной частью моей жизни и существования. Это было мечтой – создать этот аромат и воплотить свои идеи в жизнь. Это была одна из самых захватывающих вещей, которые я когда-либо делала. Не могу дождаться, когда он уже станет вашим", – написала артистка.

Парфюм появится в продаже 10 ноября 2021 года. Флакон для парфюма создан в виде абстрактного изображения бюста. Стоимость духов от Билли Айлиш составляет $68 (около 1800 грн).

Контекст:

Билли Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии "Грэмми". В 2021 году певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.