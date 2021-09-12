"Что это за хрень?", "Ты в порядке?" Кардашян опубликовала фото в черной кожаной маске

На снимках она изображена в черном плаще, высоких сапогах, перчатках, черная кожаная маска полностью закрывает лицо. В руках модель держит серебристую сумку.

Кардашян вместо подписи к фотографиям добавила эмодзи в виде ножа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

"Ты в порядке", – написала в комментариях jade_0fcourse.

"Что за хрень?" – отметила nikpettt.

"Кто-нибудь еще ощущает сильные эмоции от американской истории ужасов?" – спросила andreahelfrichofficial.