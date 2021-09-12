Бульвар Шоубиз
 
12 сентября, 2021
 
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"Что это за хрень?", "Ты в порядке?" Кардашян опубликовала фото в черной кожаной маске

Ким Кардашян звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян"
Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян"
Фото: kimkardashian / Instagram

40-летняя американская модель Ким Кардашян 12 сентября в Instagram опубликовала серию фото, на которых предстала в закрытой одежде из черной кожи.

На снимках она изображена в черном плаще, высоких сапогах, перчатках, черная кожаная маска полностью закрывает лицо. В руках модель держит серебристую сумку.

Кардашян вместо подписи к фотографиям добавила эмодзи в виде ножа.

"Ты в порядке",  – написала в комментариях jade_0fcourse.

"Что за хрень?" – отметила nikpettt.

"Кто-нибудь еще ощущает сильные эмоции от американской истории ужасов?" – спросила  andreahelfrichofficial.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: Ким Кардашян, модель, фото, реалити-шоу, маска, одежда
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