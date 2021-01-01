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01 января, 2021
 
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Что приготовить на завтрак 1 января? Простой рецепт от Аниты Луценко

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко в шутку отметила, что ее вариант завтрака в реальной жизни невозможен.

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Луценко: Выставлю вариант завтрака на утро 1 января 2021
Луценко: Выставлю вариант завтрака на утро 1 января 2021
Фото: anitasporty / Instagram

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі" на СТБ, фитнес-инструктор Анита Луценко советует утром 1 января приготовить на завтрак гречку с яйцами, овощами и сыром. Об этом она написала 31 декабря в Instagram.

"Выставлю вариант завтрака на утро 1 января 2021, который невозможен в реальной жизни. Гречка – углевод, яйца – белок плюс жиры, сыр – жиры и белок, овощи – углеводы и клетчатка", – написала она.

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2018 году Луценко принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Теги: спорт, Новый год, Анита Луценко, рецепт, рецепты
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