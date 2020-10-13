"Что с лицом?", "На пластике побывала?" В сети обсуждают ролик с участием дочери Марка Захарова

Российский актер Дмитрий Певцов разместил в сети совместное короткое видео с актрисой Александрой Захаровой – единственной дочерью покойного художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова.

Российский певец Дмитрий Певцов 12 октября на своей странице в Instagram разместил ролик, на котором запечатлен в компании коллеги – 58-летней российской актрисы Александры Захаровой, единственной дочери бывшего художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова.

"Ура! Александра Захарова теперь в Instagram. Это – хорошая новость! Потому что Александра –талантливая актриса, светлый, душевный человек и настоящий друг! Это я сказал!" – сообщил он.

"Уволить ее косметолога, она на себя прям не похожа", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

"Что у Александры с лицом?" – недоумевают фолловеры Певцова.

"Ох уж эти уколы красоты. Жесть", – прокомментировали видео подписчики артиста.

"Захарова на пластике побывала? Но как актриса потрясная!" – высказались в комментариях поклонники.

Захарова родилась в 1962 году в Москве. Она – единственная дочь режиссера Марка Захарова, который умер в сентябре 2019 года.

С 1983 года актриса играла на сцене театра "Ленкома". В кино известность ей принесли роли в картинах "Формула любви" и "Криминальный талант". Она также сыграла в "Убить дракона", "Заложница", "Серые волки", "Мастер и Маргарита".

Актриса была замужем за коллегой Владимиром Стекловым. Супруги прожили в браке девять лет, расставшись в 2000 году.