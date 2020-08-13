Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей

58-летняя российская актриса Александра Захарова – дочь покойного худрука московского театра "Ленком" Марка Захарова – опровергла информацию, распространяемую российскими СМИ о якобы ее алкозависимости.

Захарова родилась в 1962 году в Москве Фото: Ленком Марка Захарова Московский государственный театр / Facebook

Единственная дочь бывшего художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова 58-летняя актриса Александра Захарова 13 августа в интервью изданию Nation News назвала заявления о своей якобы алкогольной зависимости травлей, подчеркнув, что знает имя заказчика.

Так актриса отреагировала на публикацию от 11 августа в российской "Экспресс-газете" о том, что она исключена из премьерных спектаклей в новом театральном сезоне из-за пристрастия к алкоголю.

Цитируя слова анонимного источника, российский таблоид написал, что якобы ее любовь к спиртным напиткам стала также причиной развода с мужем, актером Владимиром Стекловым.

Ссылаясь на слова руководителя одной из московских наркологических клиник Дмитрия Вашкина, издание сообщило также, что актриса состоит на учете в этой клинике.

13 августа в комментарии Nation News представители наркологической клиники назвали эту информацию "странным скандалом".

В настоящее время в статье о якобы алкозавимости Захаровой нет заявления Вашкина, однако его перепечатали многие российские СМИ.

В частности, об этом со ссылкой на "Экспресс-газету" сообщают российские издания "Комсомольская правда" и сайт "Мир 24".

Захарова родилась в 1962 году в Москве. Она – единственная дочь режиссера Марка Захарова, который умер в сентябре 2019 года.

С 1983 года актриса играла на сцене театра "Ленкома". В кино известность ей принесли роли в картинах "Формула любви" и "Криминальный талант". Она также сыграла в "Убить дракона", "Заложница", "Серые волки", "Мастер и Маргарита".

Актриса была замужем за коллегой Владимиром Стекловым. Супруги прожили в браке девять лет, расставшись в 2000 году.