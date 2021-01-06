"Чтобы не усугубить взаимоотношения, мы решили перестать сотрудничать". СолоХа откровенно рассказала о разрыве с Бебешко

Украинская певица СолоХа в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала, что решение о прекращении сотрудничества они с продюсером Владимиром Бебешко приняли обоюдно.

"Причиной стало то, что у нас были разные взгляды на дальнейшее творчество. Я хотела формировать большую команду, писать песни с новыми авторами, пробовать что-то новое в работе с другими клипмейкерами, а Володя был больше за стабильность и постоянство в команде. Я не могла работать по этому принципу, потому что хотела свежего взгляда, решительности, изменений и самосовершенствования, а у нас все шло очень медленно и плавно. Конечно, я его тоже могу понять, потому что, дабы не сделать ошибок, лучше останавливаться на том, что уже проверено годами, но я человек, который любит рисковать. Чтобы не усугубить наши взаимоотношения, мы и решили перестать сотрудничать, но при этом остались хорошими друзьями", – объяснила певица.

Она отметила, что поддерживает общение с Бебешко.

"Я до сих пор могу обратиться к нему за каким-либо советом и знать, что он всегда мне поможет. Мы часто созваниваемся или ужинаем вместе, иногда он приезжает к нам с мужем в гости в Одессу", – отметила она.

По словам СолоХи, конфликтов на финансовой почве с Бебешко не возникло.

"Песни мне писала моя хорошая подруга и талантливый автор Елена Палашек. После нашего расставания с продюсером она передала мне право на их исполнение, дабы эти песни были живы и их дальше слушали люди. Я до сих пор исполняю треки, которые были написаны в период работы с Владимиром Бебешко. Бренд "СолоХа" тоже остался со мной и внесен в реестр патентов Украины", – рассказала певица.

СолоХа добавила, что их с Бебешко проект за четыре года существования окупил себя.

"Претензий друг к другу мы не имеем", – подчеркнула исполнительница.

Сейчас она работает без продюсера.

"В отсутствии продюсера, я считаю, все-таки больше плюсов, чем минусов. Во-первых, я сама генератор своих идей и самостоятельно принимаю решение о том, что, как и когда мне петь, какой клип снимать. Конечно, если бы я была одна, то мне было бы очень тяжело, но благо у меня есть целая команда, где каждый занимается своим делом: это концертный директор, пиар-отдел, SMM", – рассказала она.

Певица отметила, что в отсутствии продюсера есть и свои минусы.

"Например, при наличии известного и крутого продюсера можно привлечь для своего проекта больше ресурсов и инвестиций, но пока я справляюсь с этим своими силами", – заверила она.

Полный текст интервью с СолоХой можно прочитать здесь.

СолоХа ранее была известна как певица Тереза Франк. Она начала свою карьеру в 2010-х годах.