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26 июля, 2023
 
Новости

"Чтобы победить врага, должны выиграть и информационную войну". У первой леди Украины появилась страница в еще одной соцсети

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Зеленская: Используем все возможности, чтобы говорить об Украине
Зеленская: Используем все возможности, чтобы говорить об Украине
Фото: Олена Зеленська / Facebook

У первой леди Украины Елены Зеленской появилась страница в WhatsApp. Об этом 25 июля сообщается на ее странице в Facebook.

Спустя 20 часов после появления нового аккаунта на Зеленскую подписалось более 500 фолловеров.

"Используем все возможности, чтобы говорить об Украине. Чтобы внимание мира к нашему государству не ослабевало ни на миг. Поэтому теперь есть еще одна площадка, где буду общаться с аудиторией, – в WhatsApp. Чтобы победить врага, должны выиграть и информационную войну, –  говорится в публикации. – Присоединяйтесь, распространяйте этот канал среди знакомых, пользующихся мессенджером. Правда победит!".

Скриншот: Олена Зеленська / WhatsApp
Скриншот: Олена Зеленська / WhatsApp

Контекст:

У Зеленской кроме WhatsApp есть официальные аккаунты в четырех соцсетях – в Facebook, Instagram, Telegram и в Twitter.

В интервью, которое 29 июня опубликовано на YouTube-канале "Подкаст простыми словами", Зеленская рассказывала, что больше не читает комментарии в социальных сетях. 

"Мы разведены с социальными сетями. Это было мое решение", – пошутила Зеленская.

На уточняющий вопрос, произошло ли это из-за абьюза, она ответила утвердительно.

"Там много абьюза. И кибербуллинг – все это было. И со всем этим я столкнулась, когда началась предвыборная кампания, – рассказала она. – Я вдруг увидела, что я чудовище. Все время ты живешь с ощущением, что ты нормальный человек, у тебя есть друзья, ты никого не обижаешь, ты не преступник, у тебя есть моральные принципы. И тут вдруг оказывается, что у многих другое впечатление о тебе. Мне было трудно, но как-то держалась".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: социальные сети, война России против Украины, WhatsApp, Елена Зеленская
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