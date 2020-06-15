"Чувствую, что родился ребенок и срочно нужно пересчитать пальчики". Даша Малахова написала кулинарную книгу

Украинская актриса Даша Малахова начала писать книгу кулинарных рецептов полтора года назад.

Малахова: Каждое слово и каждое блюдо я планировала и создавала своими руками Фото: Dasha Malakhova / Facebook

Украинская актриса Даша Малахова написала книгу кулинарных рецептов. Об этом она рассказала в Facebook.

По словам актрисы, публикация книги напоминает ей рождение ребенка.

"Каждый раз чувствую, что у меня родился ребенок и срочно нужно ему пересчитать все пальчики, нюхать и знакомиться", – призналась она.

Малахова рассказала, что трудилась над созданием книги полтора года.

"Это полноценное сочинение, где каждое слово и каждое блюдо я планировала и создавала своими руками", – рассказала она.

Малахова также разместила в сети фотографии, на которых показан процесс создания фотоиллюстраций для книги. На обнародованных снимках актриса запечатлена в необычных позах во время работы.

Даша Малахова родилась в 1977 году в Киеве. С 2006 года работает в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Актерское образование получила в Королевском колледже музыки и драмы в Великобритании.

Малахова была ведущей кулинарного проекта "Картата потата", который выходил на телеканале "Iнтер".