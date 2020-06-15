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15 июня, 2020
 
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"Чувствую, что родился ребенок и срочно нужно пересчитать пальчики". Даша Малахова написала кулинарную книгу

Украинская актриса Даша Малахова начала писать книгу кулинарных рецептов полтора года назад.

Малахова: Каждое слово и каждое блюдо я планировала и создавала своими руками
Малахова: Каждое слово и каждое блюдо я планировала и создавала своими руками
Фото: Dasha Malakhova / Facebook

Украинская актриса Даша Малахова написала книгу кулинарных рецептов. Об этом она рассказала в Facebook. 

По словам актрисы, публикация книги напоминает ей рождение ребенка.

"Каждый раз чувствую, что у меня родился ребенок и срочно нужно ему пересчитать все пальчики, нюхать и знакомиться", – призналась она.

https://www.facebook.com/dasha.malakhova/posts/10157499373126538

Малахова рассказала, что трудилась над созданием книги полтора года. 

"Это полноценное сочинение, где каждое слово и каждое блюдо я планировала и создавала своими руками", – рассказала она. 

Малахова также разместила в сети фотографии, на которых показан процесс создания фотоиллюстраций для книги. На обнародованных снимках актриса запечатлена в необычных позах во время работы. 

https://www.facebook.com/dasha.malakhova/posts/10157506342696538

Даша Малахова родилась в 1977 году в Киеве. С 2006 года работает в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Актерское образование получила в Королевском колледже музыки и драмы в Великобритании. 

Малахова была ведущей кулинарного проекта "Картата потата", который выходил на телеканале "Iнтер". 

Теги: Украина, актриса, Даша Малахова, писатель, кулинария
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