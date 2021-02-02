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02 февраля, 2021
 
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Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео

Украинская певица Ольга Цибульская предложила подписчикам сравнить, в каком виде ее грудь выглядит лучше.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цибульская: Лайкайте, какая [лучше] та или та
Цибульская: Лайкайте, какая [лучше] – та или та
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 1 февраля в Instagram разместила ролик, на котором запечатлена в телесном боди и красной, подвернутой выше груди, водолазке.

Певица показала, как с помощью салфетки, вставленной в лиф боди, сделала правую грудь больше. 

"Это троечка. Лайкайте, какая [лучше] – та или та", – прокомментировала процесс певица.

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017-м она вела нацотбор на "Евровидение".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца ребенка Цибульская не разглашает.

Теги: певица, Ольга Цибульская, грудь
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