Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео

Украинская певица Ольга Цибульская предложила подписчикам сравнить, в каком виде ее грудь выглядит лучше.

Цибульская: Лайкайте, какая [лучше] – та или та Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 1 февраля в Instagram разместила ролик, на котором запечатлена в телесном боди и красной, подвернутой выше груди, водолазке.

Певица показала, как с помощью салфетки, вставленной в лиф боди, сделала правую грудь больше.

"Это троечка. Лайкайте, какая [лучше] – та или та", – прокомментировала процесс певица.

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Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017-м она вела нацотбор на "Евровидение".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца ребенка Цибульская не разглашает.