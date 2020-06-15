Cuckoo. Победительница "Евровидения 2018" Барзилай в новом ролике оказалась на циферблате часов. Видео
Израильская певица Нетта Барзилай, победительница международного песенного конкурса "Евровидение 2018", на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Cuckoo. Это лирический англоязычный трек. В ролике герои выполняют все рутинные действия механически. А сама исполнительница в определенном моменте предстает элементом циферблата часов.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.