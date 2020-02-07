Ricki Lake. Победительница "Евровидения 2018" Барзилай выпустила клип с размазанной символикой американского флага. Видео
Израильская певица Нета Барзилай, победительница международного песенного конкурса "Евровидение 2018", на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Ricki Lake. В ролике высмеивается культура потребления, а также поднимаются вопросы использования синтетических добавок. В одном из эпизодов полосы американского флага, нанесенные кетчупом, смазывает рука, держащая картофель фри.
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