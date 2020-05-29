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29 мая, 2020
 
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"Да пошли они, эти неблагодарные дети". Садальский осудил дочь писателя Успенского за высказывания об отце

52-летняя дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна Успенская обвинила отца в домашнем насилии спустя два года после его смерти. Российский актер Стас Садальский отреагировал на заявление Успенской, заявив, что писатель поступал с ней правильно.

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Садальский: Это чудовищно, что такие ничтожества позволяют себе такое
Садальский: Это чудовищно, что такие ничтожества позволяют себе такое
Фото: Stas Sadalsky / Facebook

Российский актер Стас Садальский назвал Эдуарда Успенского выдающимся детским писателем, а его дочь, 52-летнюю Тататьяну Успенскую – ничтожеством. Об этом он заявил в интервью изданию "Телепрограмма".

"Да пошли они, эти неблагодарные дети. Это чудовищно, что такие ничтожества, как его дочь, позволяют себе такое", – заявил Садальский. 

На своей странице в Facebook актер написал, что Успенский был гением, а "остальное никого не касается". 

н очень правильно поступал с дочерью, на мой взгляд. Она ничтожный человек, который после смерти отца говорит о нем такие вещи. Надо держаться подальше от таких родственников, как Татьяна", – считает Садальский. 

https://www.facebook.com/stas.sadalskij/posts/3261136690778505


Дочь покойного российского писателя Эдуарда Успенского, 52-летняя Татьяна Успенская обратилась в редакцию "Собеседника" с письмом, в котором обвинила своего покойного отца в домашнем насилии и алкоголизме. 

Написать открытое письмо Успенскую вынудила информация, что организационный комитет намерен присвоить государственной литературной премии имя ее отца. Успенский умер в в 2018 году от рака, прожив 81 год.

Российская писательница и феминистка Мария Арбатова считает, что дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна Успенская должна была поднять вопрос о склонности отца к насилию, когда он был жив.

Теги: Станислав Садальский, Эдуард Успенский, скандал, насилие, домашнее насилие, Мария Арбатова
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