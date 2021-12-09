"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе

"Хочу снова влюбляться в жизнь, в море, рассветы, закаты, улыбки, красивые эмоции, чистых и открытых людей, без особого повода и причины. Скучаю за радостью сердца. Я закрылась в связи с таким тяжелым для меня разводом. Порой мне становится легче и кажется: все, отпустило! Иногда так накатывает, что жизнь не мила. Дала себе обещание потихоньку возвращаться к жизни", – написала она.

Контекст:

Татьяна Литвинова была судьей шоу "МастерШеф" с третьего по восьмой сезоны – с 2013-го по 2018 год.

Брак с Трухановым Литвинова зарегистрировала в 2016 году, а летом 2021 года сообщила, что они приняли решение развестись. В общей сложности пара была вместе девять лет. От предыдущих отношений у нее есть сын Владимир (1999).