"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт

"Рашка в третий раз за свою историю объявила могилизацию. Дальше оставаться в стороне не вижу возможности, несмотря на все ужасы, это исторический момент, и не прощу себе, если не поучаствую. Берегите себя и не забывайте о помощи, которая вам по силам", – написал он.

Контекст:

Бывшей первой ракетке Украины Долгополову 33 года. Теннисную карьеру он начал в 2006 году и заработал около $5 млн призовых. В мае 2021 года он объявил о завершении карьеры.

Долгополов с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину в качестве волонтера помогал ВСУ, а также публиковал правду о российской агрессии в своих социальных сетях.

В марте теннисист рассказывал, что в Турции прошел курс обращения с оружием. Его инструктором был профессиональный военный.