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05 октября, 2022
 
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"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт

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Долгополов о войне: Это исторический момент, и не прощу себе, если не поучаствую
Долгополов о войне: Это исторический момент, и не прощу себе, если не поучаствую
Фото: Александр Долгополов / Facebook

Украинский теннисист Александр Долгополов 5 октября в Facebook сообщил, что отправляется добровольцем на фронт. Он также поделился селфи, на котором запечатлен в военной экипировке.

"Рашка в третий раз за свою историю объявила могилизацию. Дальше оставаться в стороне не вижу возможности, несмотря на все ужасы, это исторический момент, и не прощу себе, если не поучаствую. Берегите себя и не забывайте о помощи, которая вам по силам", – написал он.

https://www.facebook.com/alex.dolgopolov.1/posts/pfbid02CYp2NGvWUoP2uTVNvg9LDojw6HVa1ouMb5okEBx2NkB6jparAZ3b78MXP618wRsUl

Контекст:

Бывшей первой ракетке Украины Долгополову 33 года. Теннисную карьеру он начал в 2006 году и заработал около $5 млн призовых. В мае 2021 года он объявил о завершении карьеры.

Долгополов с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину в качестве волонтера помогал ВСУ, а также публиковал правду о российской агрессии в своих социальных сетях.

В марте теннисист рассказывал, что в Турции прошел курс обращения с оружием. Его инструктором был профессиональный военный.

Теги: Александр Долгополов, теннис, война России против Украины
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