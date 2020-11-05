Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona 5 ноября презентовала клип на трек Dancer, записанный совместно с российским шоуменом Александром Гудковым и французским музыкантом Владимиром Кошмаром. Ролик размещен на YouTube-канале Vladimir Cauchemar. "Он любит ее, а она любит бить посуду. Вместе с Гудковым и Кошмаром у нас любовь", – презентовала видеоработу на своей странице в Instagram alyona alyona.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.