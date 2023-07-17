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17 июля, 2023
 
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"Дедушка – уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маша Данилова: Меня поддерживает вся семья, а дедушка один из первых, кто слушает мои песни и гордится мной
Маша Данилова: Меня поддерживает вся семья, а дедушка один из первых, кто слушает мои песни и гордится мной
Фото: mashadanilova.official / Instagram, Олексій Данілов / Facebbok

Внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, украинская певица Masha Danilova (Маша Данилова), заявила, что не зависит финансово от своей семьи. Об этом она рассказала в интервью, которое 16 июля опубликовано на сайте УНИАН, комментируя рекламу своего клипа на песню "Кайф" на фасаде ТРЦ Gulliver.

14 июля Данилова разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена на фоне торгового центра с рекламой своего клипа. Премьера этой видеоработы состоялась в конце мая.

"Мечта, которая кажется недостижимой, становится реальностью! Все возможно, если очень сильно верить и много работать! Все реально, друзья", – написала тогда Данилова.

УНИАН пишет, что, по слухам, артистка заплатила за рекламу ролика около 1 млн грн, что стало поводом для хейта певицы в сети.

"Я и моя семья не зависим друг от друга финансово. Мы знаем о доходе артиста от цифровых площадок и роялти. Благодаря хейтерам я даже немного заработала, потому что мой клип посмотрели много раз. Тем более 30-секундный ролик на экранах Gulliver я получила так же, как и другие артисты, бесплатно  как благодарность", – заявила она.

Певица также прокомментировала родство с секретарем СНБО.

"Так сложилось, что я  внучка своего дедушки, который уважаемый человек в стране. Все думают, что это круто и легко, но нет, мне в несколько раз сложнее. К сожалению, никто не верит в искренность, все верят в деньги. Наверное, читать о деньгах интереснее, чем о чистой мечте и большом труде, – сказала артистка. – Меня поддерживает вся семья, а дедушка один из первых, кто слушает мои песни и гордится мной. Он консервативен и воспитал всех так, чтобы не нуждаться в помощи, а делать все самостоятельно. Я рада, что в своем возрасте могу помогать и развиваться".

Контекст:

60-летний Данилов не афиширует подробности семейной жизни. Известно, что у него есть четверо детей и девять внуков.

17 апреля Маше Даниловой исполнилось 16 лет. Она принимала участие в украинских талант-шоу, ведет свой YouTube-канал, для которого записывает интервью с украинскими знаменитостями.

Данилова под сценическим псевдонимом Masha Danilova уже выпустила несколько песен.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: певица, Алексей Данилов, Маша Данилова
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