Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии

"Я это очень сильно чувствую. В некоторых моментах я вижу, когда люди дружат из-за своих каких-то намерений, познакомиться где-то. Но это очень странно, потому что надо ценить человека как человека, а не потому, что у него такие родственники", – заявила Данилова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Danilova * (@mashadanilova.official)

Отвечая на вопрос о секретаре СНБО Данилове, его внучка заявила, что относится к нему с уважением.

"Он серьезный человек с юмором. Я его очень поддерживаю", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Danilova * (@mashadanilova.official)



