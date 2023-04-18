Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии

"Я это очень сильно чувствую. В некоторых моментах я вижу, когда люди дружат из-за своих каких-то намерений, познакомиться где-то. Но это очень странно, потому что надо ценить человека как человека, а не потому, что у него такие родственники", – заявила Данилова.
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Отвечая на вопрос о секретаре СНБО Данилове, его внучка заявила, что относится к нему с уважением.
"Он серьезный человек с юмором. Я его очень поддерживаю", – заявила она.
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60-летний Данилов не афиширует подробности семейной жизни. Известно, что у него есть четверо детей и девять внуков.
17 апреля Маше Даниловой исполнилось 16 лет. Она принимала участия в украинских талант-шоу, ведет свой YouTube-канал, для которого записывает интервью с украинскими знаменитостями.
Данилова под сценическим псевдонимом Masha Danilova уже выпустила несколько песен. Одна из последних ее композиций – песня "Доля".