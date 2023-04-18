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18 апреля, 2023
 
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Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии

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16-летняя Маша Данилова одна из девяти внуков Алексея Данилова
16-летняя Маша Данилова – одна из девяти внуков Алексея Данилова
Фото: mashadanilova.official / Instagram, Олексій Данілов / Facebbok

16-летняя украинская певица Маша Данилова – внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова в передаче ЖВЛ, которая вышла 14 апреля на канале "1+1 Україна" призналась, что "известная фамилия ей больше мешает, чем помогает".

"Я это очень сильно чувствую. В некоторых моментах я вижу, когда люди дружат из-за своих каких-то намерений, познакомиться где-то. Но это очень странно, потому что надо ценить человека как человека, а не потому, что у него такие родственники", – заявила Данилова.

Отвечая на вопрос о секретаре СНБО Данилове, его внучка заявила, что относится к нему с уважением.

"Он серьезный человек с юмором. Я его очень поддерживаю", –  заявила она.


Контекст:

60-летний Данилов не афиширует подробности семейной жизни. Известно, что у него есть четверо детей и девять внуков.

17 апреля Маше Даниловой исполнилось 16 лет. Она принимала участия в украинских талант-шоу, ведет свой YouTube-канал, для которого записывает интервью с украинскими знаменитостями.

Данилова под сценическим псевдонимом Masha Danilova уже выпустила несколько песен. Одна из последних ее композиций –  песня "Доля".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: СНБО, Алексей Данилов, Маша Данилова
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