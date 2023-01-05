Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль

"Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Когда они растут без общения с дедом, меня это очень-очень беспокоит. Это моя боль. И я делаю все от меня зависящее, как и десятки, сотни тысяч, миллионы граждан, чтобы все семьи вернулись и было воссоединение", – сказал он.

Контекст: 60-летний Данилов не афиширует подробности семейной жизни. Известно, что у него есть четверо детей и девять внуков. В декабре 2022 года Данилов признался, что после победы над российскими оккупантами мечтает собрать всех внуков в своем доме и провести вместе несколько дней.