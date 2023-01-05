Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"

"Периодически всплывает тема об источниках моих доходов. Странно даже", – написал он, разместив мем с изображением сидящего в магазине кота, которому предлагают российские рубли за то, что он "такой красивый".

На изображении также виден фрагмент холодильника с мороженым и частью надписи на русском языке "Вкусно".

Текст на изображении написан на суржике.