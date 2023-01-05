Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"

"Периодически всплывает тема об источниках моих доходов. Странно даже", – написал он, разместив мем с изображением сидящего в магазине кота, которому предлагают российские рубли за то, что он "такой красивый".
На изображении также виден фрагмент холодильника с мороженым и частью надписи на русском языке "Вкусно".
Текст на изображении написан на суржике.
В октябре 2022 года Арестович говорил, что ежемесячно получает монетизацию от контента на своем YouTube-канале в размере $30 тыс. 2 января в интервью YouTube-проекту "У ліжку" Арестович рассказал, что на его онлайн-курсах учатся люди "более чем из 50 стран мира".
Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.