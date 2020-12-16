"Дело нехитрое". Друг Петросяна прокомментировал возможное пополнение в семье юмориста

По словам российского писателя Георгия Терикова, жена его друга – юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова после появления в семье сына Вагана стала "какой-то строгой".

Петросян и Териков – друзья и коллеги по работе Фото: petrosyanevgeny / Instagram

Российский писатель Георгий Териков в интервью, которое 16 декабря опубликовано на сайте российского издания "Собеседник", не исключил, что его друг – 75-летний российский юморист Евгений Петросян вскоре вновь станет отцом.

"А почему нет? В 75 лет все возможно. И в 80 бывает в порядке. Это дело нехитрое", – заявил он.

Териков отметил, что после появления в семье сына Вагана, который родился в марте 2020 года, супруга Петросяна Татьяна Брухунова стала "какой-то строгой".

"Не знаю, почему. Там же еще теща с ними живет", – рассказал он.

Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса.

В декабре 2019 года Петросян тайно женился в четвертый раз – его избранницей стала его помощница Брухунова. Об их свадьбе сообщило издание kp.ru, однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта 2020 года издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию.

16 сентября на свое 75-летие Петросян впервые обнародовал совместный снимок с сыном Ваганом.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает с ней отношения.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала отношения в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз.