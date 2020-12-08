"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках

По словам российского юмориста Евгения Петросяна, советский и российский актер Армен Джигарханян скончался в адских муках от гниющих пролежней.

Петросян: Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как и в каком состоянии?! Фото: petrosyanevgeny / Instagram

75-летний российский юморист и шоумен Евгений Петросян в интервью программе "Эмпатия Манучи" на одноименном YouTube-канале заявил, что решился на развод с коллегой Еленой Степаненко, чтобы не повторить с судьбу покойного советского и российского актера Армена Джигарханяна.

"Жить захочешь – решишься [развестись]. Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как и в каком состоянии?! Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В адских болях человек умирал, оттого что пролежни начали гнить. У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которых никто не делал", – заявил Петросян. .

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года. Он жил в браке с Татьяной Власовой 49 лет. С 2016-го до 2017-го – с пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской. 2020 год он праздновал с Власовой.

В декабре 2019 года Евгений Петросян тайно женился в четвертый раз – его избранницей стала помощница Татьяна Брухунова. 13 марта 2020 году у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию. 16 сентября на свое 75-летие юморист впервые обнародовал совместный снимок с сыном Ваганом.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на Елене Степаненко. Пара зарегистрировала отношения в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз.