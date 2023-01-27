Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ

Демин не стал называть имя человека, который предлагал ему интимные отношения Фото: slavademin_official / Instagram

По словам Демина, он ответил на предложение отказом. Ведущий сообщил, что события происходили в 2009 году в РФ.

"Это был финал "Евровидения" в Москве. Мы очень часто коммуницировали в [российской социальной сети] "Одноклассники" по поводу песен, гостевых эфиров, потому что тогда еще не было мессенджеров. После финала где-то в три часа ночи в "Одноклассниках" приходит сообщение. Написано было: "По...бемся на Филипповском? Место мое (переулок в центре Москвы. – "ГОРДОН"). Я это помню как сейчас", – рассказал ведущий.

Демин не стал называть имя своего собеседника, отметив, что не сохранил переписку, а без этого его заявление может выглядеть как клевета.

"Это суперизвестный артист, который носит перья", – описал его Демин.

Он отметил, что это было не единственное предложение подобного рода. По словам Демина, вступить с ним в интимные отношения его также просил "известный российский губастый стилист на каблуках".