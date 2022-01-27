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27 января, 2022
 
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Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото

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Ульель скончался 19 января
Ульель скончался 19 января
Фото: ЕРА

27 января в церкви Святого Евстафия в Париже (Франция) состоялась церемония прощания с трагически погибшим 37-летним французским актером Гаспаром Ульелем. Издание "ГОРДОН" публикует фотографии с траурной церемонии.

Ульель умер 19 января в университетской  больнице Гренобля, куда был доставлен днем ранее на вертолете с черепно-мозговой травмой, которую получил после столкновения с лыжником на французском горнолыжном курорте Ла-Розьер.

У актера остались гражданская жена и шестилетний сын.

Проститься с Ульелем пришли его коллеги, среди которых были Катрин Денев, Изабель Юппер, Анна Муглалис, Дэмьен Боннар и другие.

Контекст:

Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль – это я", "Это всего лишь конец света". Актер является лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".

Теги: Франция, больница, Париж, травма, Изабель Юппер, Катрин Денев
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