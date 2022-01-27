Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото

Ульель умер 19 января в университетской больнице Гренобля, куда был доставлен днем ранее на вертолете с черепно-мозговой травмой, которую получил после столкновения с лыжником на французском горнолыжном курорте Ла-Розьер.
У актера остались гражданская жена и шестилетний сын.
Проститься с Ульелем пришли его коллеги, среди которых были Катрин Денев, Изабель Юппер, Анна Муглалис, Дэмьен Боннар и другие.
Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль – это я", "Это всего лишь конец света". Актер является лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".