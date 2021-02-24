Депардье предьявили обвинение в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицает

Французский актер Жерар Депардье после предъявления обвинений в домогательствах и изнасиловании актрисы, пожелавшей остаться неназванной, остается на свободе под судебным контролем.

Актриса, пожелавшая не называть свое имя, заявила, что в августе 2018 года была изнасилована Депардье Фото: ЕРА

Французскому актеру Жерару Депардье было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах, совершенных в 2018 году. Об этом 23 февраля сообщат AFP.

Отмечается, что судебное заседание, на котором было предъявлено обвинение актеру, состоялось еще в декабре 2020 года. Все это время он находился на свободе под судебным контролем. В комментарии изданию адвокат Депардье Эрве Темим подчеркнул, что его клиент полностью отвергает обвинения в изнасиловании и домогательствах.

В 2018 году на тот момент 20-летняя французская актриса, пожелавшая не разглашать свое имя, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, совершенном Депардье. По ее словам, актер совершил акт насилия дважды, 7-го и 13 августа.

Актриса утверждала, что пришла к Депардье домой, чтобы получить профессиональный совет. Адвокат актера назвал тогда ее заявление клеветой.

AFP, ссылаясь на источники в суде, отмечает, что в 2019 году расследование по этому делу было прекращено из-за отсутствия доказательств, однако оно было возобновлено летом 2020 года, а в декабре на Депардье завели уголовное дело.

В комментарии изданию источники, знакомые с делом, отметили, что Депардье считался другом семьи актрисы, обвинившей его в изнасиловании.