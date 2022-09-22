"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей

"Ванюше два года, Матвею практически два месяца. Держат маму в тонусе. У мамы иногда выходит, а иногда очень хочется на высокую гору залезть в легком диком состоянии и так от души прокричаться. Одним словом – баланс", – написала артистка.
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Кекелия с 2017 года замужем за украинским музыкантом Романом Дудой. 1 мая 2020 года певица сообщила, что родила первенца. Супруги назвали ребенка Иваном.
8 мая 2022 года Кекелия заявила, что вскоре во второй раз станет матерью. 8 августа артистка во второй раз стала матерью. У нее родился сын Матвей.