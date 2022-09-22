"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей

Кекелия: Иногда очень хочется на высокую гору залезть в легком диком состоянии и так от души прокричаться Фото: kekeliavera / Instagram

"Ванюше два года, Матвею практически два месяца. Держат маму в тонусе. У мамы иногда выходит, а иногда очень хочется на высокую гору залезть в легком диком состоянии и так от души прокричаться. Одним словом – баланс", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera)