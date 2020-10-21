"Деспот". Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова высказалась в адрес своего продюсера

Экс-солистка группы "ВИА Гра", украинская певица Миша Романова назвала украинского певца Макса Барских, который является ее продюсером и автором песен, деспотом в работе.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", певица Миша Романова в интервью программе телеканала "1+1" ЖВЛ заявила, что ее продюсер, певец Макс Барских во время работы в студии доводил ее до слез.

Певица отметила, что конфликты между ними возникают в студии во время записи песен, написанных для нее артистом.

"Самая большая ответственность – это запись его песен. Он определенно знает, как она должна звучать. Поэтому иногда у нас возникают какие-то недопонимания. Пару раз я выбегала из студии со слезами – такое тоже было", – подытожила она.

Артистка призналась, что иногда Макс Барских вызывает у нее страх.

"Бывают моменты, когда смотрю на Макса и думаю: "Какой же ты деспот!" – призналась она.

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя артиста – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Мартин – единственный ребенок Романовой. В интервью изданию Woman исполнительница признавалась, что родила от молодого украинского режиссера, с которым рассталась еще до появления сына на свет.