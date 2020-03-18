Детей герцога и герцогини Кембриджских перевели на домашнее обучение

Принц Джордж и принцесса Шарлотта с 20 марта переходят на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса.

В школе принца Джорджа и принцессы Шарлотты с 20 марта объявлен карантин Фото: ЕРА

Администрация Thomas’s London Day Schools, одно из заведений, которые посещают дети герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма с 20 марта объявила о переходе на дистанционную форму обучения из-за эпидемии коронавируса, сообщает таблид People.

"С этого дня мы просим родителей не приводить детей в школу и обеспечить им доступ к обучающей онлайн-платформе", – цитирует издание заявление администрации школы.

Дети, чьи родители работают в сфере здравоохранения, могут посещать школу до 26 марта, подчеркивается в сообщении. Администрация школы отметила, что дети герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма шестилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта также переводятся на дистанционную форму обучения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 18 марта, коронавирусом инфицировано 194 029 человек в более чем 150 странах, 7873 человека скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 151 человек) и Италии (31 506).

В Великобритании по состоянию на 18 марта зарегистрировано 1954 случаев заражения коронавирусом, 60 человек погибли.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.