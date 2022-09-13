"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади

"Спасибо леди из [конюшни] One Gun Ranch за столь необходимое общение с природой", – написала она.
Стоун запечатлена на фоне горного пейзажа верхом на лошади.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Действительно красиво", – отметил подписчик kumarsudipt99.
Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".