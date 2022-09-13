"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади

Стоун: Спасибо за столь необходимое общение с природой Фото: sharonstone / Instagram

"Спасибо леди из [конюшни] One Gun Ranch за столь необходимое общение с природой", – написала она.

Стоун запечатлена на фоне горного пейзажа верхом на лошади.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

"Действительно красиво", – отметил подписчик kumarsudipt99.