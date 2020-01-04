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04 января, 2020
 
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Диаз впервые стала матерью в 47 лет

47-летняя голливудская актриса Камерон Диаз и ее муж, 40-летний музыкант Бэнджи Мэдден стали родителями девочки.

Диаз о дочери: Она действительно милая!
Диаз о дочери: Она действительно милая!
Фото: benjaminmadden / Instagram

Американская актриса Камерон Диаз сообщила в Instagram о рождении у них с супругом Бэнджи Мэдденом ребенка.

"С Новым годом от Мэдденов! Мы так счастливы, благословенны и благодарны начать десятилетие, объявляя о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", – написала она.

Актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочери, поскольку хочет сохранить личное пространство.

"Она действительно милая!" – заверила Диаз.

47-летняя Диаз и 40-летний Мэдден женаты с 2015 года. Они были знакомы много лет, но встречаться стали весной 2014 года. В 2015-м они устроили свадебную церемонию в своем доме в Беверли-Хиллз.

Теги: Камерон Диаз, Бенджамин Мэдден
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